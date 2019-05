An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in den Freitagshandel kleine Verluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet.

Auf der Stimmung lastet, dass die US-Regierung im Zollstreit mit China ihre Drohung tatsächlich wahrgemacht hat: Seit dem heutigen Freitag werden höhere Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar erhoben. Peking hat zwar schon Gegenmaßnahmen angekündigt, bislang aber nicht dargelegt, wie diese aussehen sollen.

Derweil sollen die Verhandlungen zwischen China und den USA, die am Donnerstag in Washington wiederaufgenommen worden waren, am Freitag fortgesetzt werden. Bislang ist nichts über etwaige Fortschritte der Gespräche nach außen gedrungen.

Etwas Ablenkung vom Zollstreit könnten Konjunkturdaten bieten. Vor der Startglocke werden die Verbraucherpreise und die Realeinkommen jeweils aus dem April veröffentlicht.

Daneben gibt der Fahrdienst Uber Technologies das größte Börsendebüt seit 2014 der chinesische Internetkonzern Alibaba den Gang aufs Parkett wagte. Den Ausgabepreis legte Uber am Donnerstag auf 45 Dollar fest und damit ziemlich nahe am unteren Ende der zuvor genannten Spanne von 44 bis 50 Dollar. Auf dem nun genannten Kursniveau würde Uber mit 82 Milliarden Dollar bewertet. Ursprünglich hatte das Unternehmen 90 bis 100 Milliarden Dollar angestrebt, seine Ansprüche nach dem misslungenen IPO des Wettbewerbers Lyft aber zurückgeschraubt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2019 06:23 ET (10:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.