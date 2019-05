Ergebnisse Hauptversammlung



Linz (pta023/10.05.2019/13:03) - Abstimmungsergebnisse zu der am 9. Mai 2019, um 10:00 Uhr, am Firmensitz der Linz Textil Holding AG, 4030 Linz, Wiener Straße 435, stattgefundenen 141. ordentlichen Hauptversammlung.



Tagesordnungspunkt 2



Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes



Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.077 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,69 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.077 Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Tagesordnungspunkt 3



Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018



Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Ing. Manfred Kern Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.077 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,69 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.077 Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Hermann Wiesinger, MMBA Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.077 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,69 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.077 Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Mag. Friedrich Schopf Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.077 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,69 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.077 Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Tagesordnungspunkt 4



Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes DI Friedrich Weninger Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.077 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,69 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.077 Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Barbara Lehner Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.527 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 8,18 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.527 Ja-Stimmen: 21 Aktionäre mit 24.527 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 6 Aktionäre mit 226.550 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig, bei Stimmenthaltung der Aktionäre mit den Stimmkarten 2, 18, 19, 20, 47 und 48, angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Günther Grassner Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.077 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,69 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.077 Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Johanna Jetschgo Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.077 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,69 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.077 Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Michael Schneditz-Bolfras Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 248.565 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,86 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 248.565 Ja-Stimmen: 26 Aktionäre mit 248.565 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 2.512 Stimmen



Der Antrag wurde einstimmig, bei Stimmenthaltung des Aktionärs mit der Stimmkarte 24, angenommen.



Tagesordnungspunkt 5



Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018



Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 248.565 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,86 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 248.565 Ja-Stimmen: 26 Aktionäre mit 248.565 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 2.512 Stimmen



Der Antrag wurde einstimmig, bei Stimmenthaltung des Aktionärs mit der Stimmkarte 24, angenommen.



Tagesordnungspunkt 6



Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019



Präsenz: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.077 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,69 % Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.077 Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 251.077 Stimmen Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



