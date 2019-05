Praktische Erfahrung mit Technik zu sammeln, ist selbstverständlich keine neue Idee. Als vor vielen Jahren Meccano auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit war, hatten viele, oftmals männliche Nutzer ein solches Kit. Seitdem hat sich allerdings einiges getan. Während Meccano sich früher ausschließlich an Möchtegern-Mechaniker und eben vor allem an männliche Benutzer richtete, deckt die Firma heute ein breiteres Spektrum an technischen Disziplinen ab - und weibliche Interessierte stehen genauso im Fokus wie männliche. Diesem Trend sind auch andere Firmen in diesem Segment gefolgt.

Inzwischen gibt es eine vielfältige Palette an kinderfreundlichen Maker-Plattformen, die von etablierten Marken und auch neuen Anbietern stammen. Zwar weist jede Plattform ein eigenes Format auf, doch teilen sie bestimmte Ziele. Dazu gehört es, technische Kreativität besser zu unterstützen, das Engagement zu erhöhen (egal ob im Unterricht oder zu Hause) und die Einstiegsbarrieren so niedrig wie möglich zu halten (um Kinder nicht schon frühzeitig abzuschrecken, weil Systeme so kompliziert erscheinen).

Lego als Pionier

Der dänische Spielzeughersteller Lego war eines der ersten Unternehmen, das den Bedarf nach einer vielseitigen Plattform - die Maschinenbau, Elektronik und Kodierung miteinander verbindet - erkannte. Vor rund fünf Jahren kam Lego Mindstorms EV3 auf den Markt. Dieses System beinhaltet verschiedene Sensoren (inklusive Farb-, Berührungs- und rudimentärer Näherungssensoren), Motoren, programmierbare Schaltungen (im sogenannten "Brain Brick" enthalten), ein Batteriepaket (auf Basis von sechs AA-Batterien) sowie verschiedene Komponenten von Lego Technic.

Hinzu kommen eine Bluetooth-Verbindung sowie ein auf Infrarot aufbauendes Fernbedienungssystem. Da sich die Plattform durch smarte Geräte (wie Tablets oder Smartphones) steuern lässt, erhalten junge Techniker die Möglichkeit, eigene Robotikprojekte zu entwickeln und zu programmieren. Zu diesem Zweck hat Microsoft sein Makecode-Softwarepaket auf den Markt gebracht. Damit können Benutzer unter Verwendung einer simplen Drag-and-Drop-Methode besonders leicht Codes schreiben. Zudem können Benutzer zwischen verschiedenen Programmierblöcken wählen, die sich in der entsprechenden Arbeitsfläche platzieren lassen. Auf diese Weise lassen sich Motoren, Sensoren und andere Schlüsselfunktionen steuern (Bild 1).

Das Vex IQ-System (Bild 2) geht noch einen Schritt weiter. Ähnlich wie das Mindstorms EV3-Kit verfügt es über ein Zentralmodul ("Electronic Brain"), das 12 konfigurierbare Ports aufweist, an die sich Sensoren, Motoren ...

