PTC (NASDAQ: PTC) wird in einem neuen IDC-Bericht mit dem Titel "IDC MarketScape: Worldwide Industrial IoT Platforms in Manufacturing 2019 Vendor Assessment" (Dokument US45116819e, Juni 2019) als Marktführer bei industriellen IoT-Plattformen (IIoT) bezeichnet. IDC MarketScape positioniert PTC als weltweiten Marktführer bei IIoT-Plattformen. Die ThingWorx-IIoT-Plattform ist das Kernstück des Technologieportfolios von PTC. Sie soll Industrieunternehmen die notwendige Funktionalität und Flexibilität für die Transformation ihrer Entwicklungs- und Fertigungsprozesse bereitstellen, um sich in einer intelligenten, vernetzten Welt zu bewähren.

Der IDC MarketScape-Bericht untersucht die Fähigkeiten und Strategien von PTC und 11 anderen Anbietern von IIoT-Plattformen. Jedes Unternehmen wurde anhand einer Reihe von Kriterien analysiert und bewertet: Robustheit des Angebots, Go-to-Market-Strategie sowie Stabilität und Rentabilität des Unternehmens.

In dem Bericht werden die Stärken von PTC hervorgehoben: "Das Softwareportfolio von PTC unterstützt die Integration, Vereinheitlichung und Entscheidungsfindung durch Daten, Prozesse, Ressourcen und Mitarbeiter." Ferner wird auf das Produktportfolio von PTC verwiesen, das "gut ausgerichtet ist, um die Vision des Anbieters im Fertigungsbereich umzusetzen".

Die ThingWorx-Plattform für industrielle Innovationslösungen von PTC ist das Herzstück des IIoT-Technologieportfolios. ThingWorx bietet eine schnelle Entwicklungsplattform für Anwendungen, Gerätekonnektivität, Funktionen für maschinelles Lernen, Augmented Reality sowie Integration in führende Geräte-Clouds und stellt einen umfassenden IIoT-Technologie-Stack bereit, mit dem Kunden Ressourcen sicher verbinden, Anwendungen und Erlebnisse schnell erstellen und neue Wege der Wertschöpfung einschlagen können.

Spezialisierte IIoT-Lösungen

PTC bietet eine umfangreiche Palette an Lösungen, mit denen die ThingWorx-Plattform um Paketfunktionen für die gängigsten Anwendungsfälle in industriellen Umgebungen erweitert werden kann. Diese Plattformfunktionen tragen zu höherer Produktivität, Effizienz und Flexibilität im industriellen Betrieb bei.

Vielversprechende strategische Allianzen

Im vergangenen Jahr hat PTC die Plattform nicht nur um neue Funktionen erweitert und eine Reihe anwendungsspezifischer Lösungen eingeführt, sondern auch seine strategischen Allianzen mit Rockwell Automation, Microsoft und ANSYS vertieft, um Markteinführungsinitiativen voranzutreiben.

"Wir betrachten PTC als weltweit führenden Anbieter industrieller IoT-Plattformen", so Stacy Crook, Research Director, Internet of Things Ecosystem and Trends, IDC. "Die ThingWorx-Plattform des Unternehmens ist ganz auf die Prioritäten der Hersteller bei der digitalen Transformation ausgerichtet und unterstützt in Kombination mit den strategischen Allianzen von PTC den Erfolg der IoT-Journey der Kunden."

"Wir freuen uns über die Anerkennung der Leistungsfähigkeit unserer Plattform und unserer Marktpräsenz durch den IDC MarketScape-Bericht", kommentiert Jim Heppelmann, Präsident und CEO bei PTC. "Dieser Bericht spricht für die stärke der ThingWorx IIoT-Plattform, unsere Unternehmensstrategie und umfangreiche Roadmap, unsere wichtigsten strategischen Allianzen sowie unseren Einsatz für den größtmöglichen Erfolg der Transformationsinitiativen unserer Industriekunden."

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ITC-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten bieten. Die eingesetzte Untersuchungsmethode umfasst eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters auf einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über PTC (NASDAQ: PTC)

PTC ermöglicht industrielle Innovationen durch preisgekrönte, bewährte Lösungen, damit Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen differenzieren, ihre betrieblichen Prozesse optimieren und die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern können. Mit PTC und seinem Partner-Ökosystem können Fertigungsunternehmen von den Möglichkeiten der heutigen neuen Technologien profitieren, um die digitale Transformation voranzutreiben.

