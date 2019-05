Bonn (ots) - Hamburg stimmt sich auf den 830. Hafengeburtstag ein: Vom 10. bis zum 12. Mai werden beim traditionellen Volksfest 300 Schiffe aus aller Welt in der Hansestadt zu Gast sein, darunter der Großsegler "Alexander von Humboldt II". Dessen Kapitänin Maren Reif ist die weltweit erste Frau an der Spitze eines Großseglers und bei phoenix-Moderator Michael Kolz für ein Interview zu Gast. Außerdem spricht Kolz mit Peter Tschentscher, dem Ersten Bürgermeister von Hamburg.



Die phoenix-Reporter besuchen auch das modernste Feuerlöschboot der Welt und die ersten Elektro-Schiffe. Ein Blick auf Umwelt und Schifffahrt kommt dabei nicht zu kurz, ebenso wenig der Blick auf den Hafen und den aktuellen Stand bei der Elbvertiefung. Länderpartner des Hafengeburtstags ist südfranzösische Region Okzitanien. Die Veranstalter erwarten erneut mehr als eine Million Besucher in Hamburg.



