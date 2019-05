Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts024/10.05.2019/13:15) - Innovatoren, Industriegrößen, Digitalisierungsexperten, Konzerne, Start-ups, Hochschulen und über 100 Medienmarken - der Fachkommunikations-dienstleister Vogel Communications Group und das Fachmedium "Next Industry" veranstalten am 6. und 7. Juni 2019 zum ersten Mal das Event "The Future Code". Das Thema: die Zukunft der Industrie. Das Event ist viel mehr als eine reine Content-Plattform, Expo oder Messe. Es soll auch ein Treiber von Ideen, ein Katalysator der Digitalisierung und eine Plattform des intensiven Austauschs und entscheidender Impulsgeber für das Business sein. Es ist das Forum für Industrie-Experten, um aktuelle Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotics, Data und Blockchain zu diskutieren. Zudem beschäftigt sich der Kongress mit den Auswirkungen dieser Technologien auf Strategien, Geschäftsmodelle, Produktion, Marketing und HR sowie die gesamte Organisation und Unternehmenskultur. Da die Transformationsfähigkeit der Unternehmen über nichts weniger als deren Zukunftsfähigkeit entscheidet, richtet sich die Veranstaltung vornehmlich an CxOs und leitendes Management der Kernbranchen Elektrotechnik, IT, Maschinenbau, Automotive sowie Chemie und Life Sciences. Eingeladen werden zudem ausgewählte Young Professionals und Studenten der Fachrichtungen Wirtschaft, Ingenieurswesen, Informatik, Design und Kommunikation. Zu den Partnern aus Wissenschaft und Forschung zählen die Universität Würzburg sowie die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Mit einer Main-Stage, vier parallel laufenden Masterclassess, einer Expo-Lounge, einer Future of Work Area sowie zahlreichen Ausstellern mit Technology-News und einer C-Level-Lounge bietet "The Future Code" zwei Tage geballtes Know-how, Innovationen, Inspiration, Learnings sowie intensives Networking und sorgt für ein Upgrade der Digitalen Transformation. So erhalten die TeilnehmerInnen praktische Ansätze und Fallstudien für ihre Unternehmensstrategie, lernen den unmittelbaren Einsatz digitaler Tools und Technologien kennen und haben die Möglichkeit, sich vor Ort mit Vordenkern zu vernetzen. "The Future Code" findet statt am 6./7. Juni 2019 im Vogel Convention Center in Würzburg. Das gesamte und ständig aktualisierte Programm sowie Anmeldung unter: https://www.thefuturecode.de Akkreditierung für Journalisten per Mail an: pressestelle@vogel.de Hochkarätige ReferentInnen berichten von ihren Erfahrungen und geben Einblicke in den Transformationsprozess ihrer Unternehmen und Organisationen. Dazu zählen u.a.: * Prof. Dieter Wegener, Vice-President Corporate Technology, Siemens AG, "Digital Enterprise - Industrie weiter denken" * Raimund Schlotmann, Geschäftsführer der Procad GmbH, "Täglicher Wahnsinn oder Segen? Der Wandel vom Technologie-getriebenen zum Geschäftsmodell-getriebenen Unternehmen" * Hanna Hennig, CIO Osram, "Neue Mission - neue Anwendungsfelder - neue digitale Geschäftsmodelle" * Dr. Johannes Kröckel, Head of Data Science & AI, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, "From Products to Services - How Schaeffler uses Big Data and AI to create new Business Models" * Axel Berger, Head of Digital Transformation bei thyssenkrupp Materials Services, "Digitaler Superheld oder Wertschöpfer?" * Christian Schulz, VP Communications Digitalization, BASF, "Digitalization & start-up mindset in the corporate context" * Georg Steinberger, VP Communication bei Avnet, "Vom Komponentenhersteller zum Full-Service-Dienstleister" * Prof. Jürgen Seitz, Marketing, Media und Digital Industries an der HDM Stuttgart, "Marketing & (A)I - Gehasst, Verdammt, Vergöttert" * Cawa Younosi, Head of Human Resources Germany SAP SE & SAP Deutschland und Mitglied der Geschäftsführung SAP Deutschland, Future of Work, "Wie wir wurden, was wir sind - SAP DOCH!" * Dr. Colin Willcock, Chairman der 5G Infrastructure, "AI: The Future of Robotics and Automation" Vogel Communications Group http://www.vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190510024

