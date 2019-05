ZEAL Network SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Gesamtstimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte ZEAL Network SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 10.05.2019 / 13:46 Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung über Gesamtzahl der Stimmrechte 1. Angaben zum Emittenten ZEAL Network SE 5th Floor One New Change EC4M 9AF London Großbritannien 2. Art der Kapitalmaßnahme Art der Kapitalmaßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 41 Abs. 08.05.2019 1 WpHG) 3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 22396070 10.05.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE 5th Floor One New Change EC4M 9AF London Großbritannien Internet: www.zeal-network.co.uk Ende der Mitteilung DGAP News-Service 809853 10.05.2019 ISIN GB00BHD66J44 AXC0176 2019-05-10/13:47