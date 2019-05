International Center of Excellence für translationale Dienstleistungen in den Bereichen Onkologie-Biomarker und Entzündungen erstellt

SAN DIEGO, May 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, ein globales Wirkstoffentdeckungs- und Entwicklungs-Service-Unternehmen, das translationale Plattformen bereitstellt, um die Forschung für Krebs-, Entzündungs-, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen voranzutreiben, gab heute die Eröffnung einer neuen Anlage in San Diego, CA, bekannt. Der neue Standort wird CrownBios International Center of Excellence für Dienstleistungen in den Bereichen Krebsbiomarker und Entzündungen werden.



Die Präsenz von CrownBio in San Diego, CA, ist von 17 Mitarbeitern im Jahr 2015 auf mehr als aktuell 70 gestiegen, wobei mit weiteren Einstellungen gerechnet wird. Die maßgeschneiderte etwa 3000 Quadratmeter große Anlage bietet die benötigte zusätzliche Kapazität, um die Wachstumsprognosen von CrownBio in seinen Serviceportfolios in den Bereichen Krebsbiomarker und Entzündungen zu unterstützen. Im Rahmen der Expansion wurde auch bedeutend in die neueste Durchflusszytometrie-, Bestrahlungs- und Bildgebungstechik investiert.

Im neu geschaffenen Center of Excellence wird CrownBio seine gegenwärtigen translationalen Plattformen durch die Expansion seines bestehenden Serviceportfolio verbessern, und auch eine zusätzliche Suite von Onkologie- und Entzündungsplattformen entwickeln.

Die voll funktionsfähige Anlage ist so konzipiert, dass sie den Arbeitsfluss strafft, um die Studieneffizienz zu optimieren. Mit einem hochmodernen ABSL-2-Vivarium und einem Labor mit einer Suite für ansteckende Krankheiten und Quarantäne-Einrichtungen verfügt die neue Anlage über beträchtlichen Laborraum für die Lagerung von cryo-konservierten Zellen und Gewebe, einschließlich der weltweit größten verfügbaren Sammlung von patienten-eigenen Xenotransplantat-Modellen (PDX).

"Die Gründung unseres International Center of Excellence in San Diego ist sowohl ein Beweis unseres fortwährenden Wachstums als auch eine Verpflichtung gegenüber unseren globalen und inländischen Kunden,? sagte CrownBio COO Yangzhou Wang. "Die Expansion ermöglicht es uns, unser talentiertes und diversifiziertes Personal zu erweitern, das dann wiederum die Entwicklung innovativer Krebstherapien weltweit unterstützen wird.?

Eine Einweihungsfeier wird am Dienstag, den 14. Mai um 9:30 Uhr (PDT) stattfinden

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, ein JSR Life Sciences-Unternehmen, ist ein globales Wirkstoffentdeckungs- und Entwicklungs-Service-Unternehmen, das translationale Plattformen bereitstellt, um die Forschung in den Bereichen Krebs- und Stoffwechselkrankheiten voranzutreiben. Mit einem umfassenden Portfolio von relevanten Modellen und Prognosefunktionen ermöglicht es Crown Bioscience seinen Kunden, überlegene Produktkandidaten zu liefern.



Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.crownbio.com (https://www.crownbio.com/)

(https://www.crownbio.com/) https://www.jsrlifesciences.com (https://www.jsrlifesciences.com/)