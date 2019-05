Hamburg (ots) - G+J Digital Products verstärkt seine Führungsebene. Julian Kösters verantwortet ab sofort als Managing Director Digital das Digitalgeschäft der Communities of Interest (CoI) News und Wissen mit den Marken STERN, NEON, NIDO, VIEW und GEO. Kösters folgt auf Carina Laudage, die im März gemeinsam mit Bernd Hellermann die Geschäftsführung von G+J Digital Products übernommen hat. Kösters war zuvor bereits stellvertretender Managing Director Digital der CoIs.



Thorsten Heger wird Managing Director Digital der Communities of Interest Women, People & Fashion und Family. Heger verantwortet bereits seit 2017 das Digitalgeschäft der CoI Family rund um ELTERN und übernimmt diese Aufgabe nun zusätzlich für BRIGITTE und GALA.



Beide berichten an die Geschäftsführung von G+J Digital Products, Carina Laudage und Bernd Hellermann.



Carina Laudage, Geschäftsführerin G+J Digital Products: "Julian Kösters und Thorsten Heger kombinieren exzellente Digital-Expertise und fundiertes Business-Knowhow. Sie sind die ideale Ergänzung für unser Führungsteam."



Bernd Hellermann, Geschäftsführer G+J Digital Products: "Wir freuen uns darauf, mit verstärkten Kräften die Zukunft unseres digitalen Markengeschäfts zu gestalten."



