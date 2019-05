Wien (www.fondscheck.de) - Natixis Investment Managers hat eine Beteiligung an Fiera Capital erworben und baut damit seine Präsenz am kanadischen Asset-Management-Markt aus, so die Experten von "FONDS professionell".Dieser zähle laut Natixis-Angaben zu den am stärksten wachsenden weltweit und mache heute über vier Prozent des globalen Asset-Management-Volumens aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...