Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ohne Zweifel war das Jahr 2018 für Anleger, die in Aktien aus Schwellenländern investiert hatten, eine Enttäuschung, so die Experten von DWS im Kommentar zum DWS Emerging Markets Typ O ND (ISIN DE0009773010/ WKN 977301).Die steigenden Zinsen in den USA, ein starker Dollar sowie die Angst vor neuen Zollschranken hätten das Vertrauen in die aufstrebenden Volkswirtschaften beeinträchtigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...