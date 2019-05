Das Großherzogtum Luxemburg und die Vereinigten Staaten von Amerika haben heute ein Memorandum of Understanding (Absichtserklärung, MoU) unterzeichnet, welches als Auslöser für eine wesentlich engere Zusammenarbeit der beiden Länder in der Raumfahrt dienen soll. Étienne Schneider, Luxemburgs Vize-Premierminister und Wirtschaftsminister, unterzeichnete die Absichtserklärung für das Großherzogtum. US-Handelsminister Wilbur Ross unterzeichnete für die Vereinigten Staaten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190510005230/de/

U.S. Secretary of Commerce Wilbur Ross and Luxembourg's Deputy Prime Minister and Minister of the Economy, Etienne Schneider sign memorandum on space co-operation (Photo: Business Wire)

Die Absichtserklärung dient der Förderung eines formelleren Dialogs sowie zum Austausch von Fachwissen und Informationen zwischen Luxemburg und den Vereinigten Staaten. Die Absichtserklärung wird das weitere Wachstum ihrer jeweiligen Raumfahrtindustrien durch neue Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten sowie durch eine stärkere politische Koordinierung fördern, da die beiden Länder in der internationalen Gemeinschaft mit einem wirtschaftsfreundlichen rechtlichen Rahmen Vorreiter sind. Die Absichtserklärung zielt ebenfalls darauf ab, die Zusammenarbeit durch die Identifizierung von Projekten im allgemeinen Interesse zu stärken, beispielsweise auf dem Gebiet der zivilen Weltraumforschung, der Wissenschaft, bei Forschung und Entwicklung, bei der Erdbeobachtung, der Weltraumlageerfassung und der Kommunikation. Daher erleichtert das Memorandum die Erforschung, Erkundung, Entwicklung und Nutzung des Weltraums nicht nur durch die beiden Länder, sondern auch durch Forschungsinstitute und privatwirtschaftliche Unternehmen.

Étienne Schneider, Luxemburgs Vize-Premierminister und Wirtschaftsminister, erklärte: "Das Memorandum of Understanding dient als Plattform mit der sowohl Luxemburg als auch die Vereinigten Staaten ihre Zusammenarbeit und ihre Projekte im Weltall gemeinsam vorantreiben können. Ähnlich wie die Vereinigten Staaten ist das Großherzogtum das erste europäische Land, das einen Rechtsrahmen vorgibt, der anerkennt, dass die Ressourcen des Weltalls genutzt werden dürfen. Die Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten bedeutet einen weiteren bedeutenden Fortschritt bei der Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit durch unsere SpaceResources.lu Initiative."

US-Handelsminister Wilbur Ross erläuterte: "Die Vereinigten Staaten und Luxemburg teilen ein reiches historisches Erbe und die gemeinsame Vision, dass die Zukunft im Weltall vor allem wirtschaftlich sein wird. Dieses Memorandum of Understanding bildet die Grundlage für eine engere Zusammenarbeit im Rahmen vielfältiger Aktivitäten, darunter Erforschung, Erkundung, Verteidigung und wirtschaftliche Nutzung des Weltalls. Sie ermöglicht auch eine Partnerschaft bei bedeutenden Problemen im Weltall, wie Regulierungsreformen und Weltraumschrott. Als solches deckt sie die breitest mögliche Palette an Weltraumaktivitäten, die von den beiden Ländern durchgeführt werden sollen und legt den Grundstein für zukünftiges ökonomisches Wachstum in diesem Sektor."

Randy Evans, US-amerikanischer Botschafter, erklärte: "Diese mutige und breit angelegte Initiative läutet ein neues Kapitel in unserer bilateralen Beziehung ein. Nur wenige Länder sind ehrgeiziger als Luxemburg und die Vereinigten Staaten, wenn es sich um Weltraumaktivitäten handelt. Durch die Zusammenarbeit werden unsere Raumfahrtunternehmen, unsere Wissenschaftler und Politikexperten ein noch größeres Wachstum und weitere Durchbrüche für künftige Generationen ermöglichen. Es handelt sich dabei um eine Branche mit hohem Wachstumspotential, das als Plattform für zahlreiche bedeutende Dinge in künftigen Jahren dienen wird. Gemeinsam können wir so viel mehr erreichen als wenn jedes Land einzeln agiert."

Gemeinsame Pressemitteilung, veröffentlicht durch das Luxemburgische Wirtschaftsministerium, das US-Handelsministerium und die US-amerikanische Botschaft in Luxemburg.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190510005230/de/

Contacts:

Wirtschaftsministerium

Paul Zenners

E-Mail: paul.zenners@eco.etat.lu

Tel.: (+352) 247-74126

Mobil: (+352) 621 409 141