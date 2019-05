Wenn Fonds und ETFs Mittelzuflüsse erhalten, müssen diese zeitnah investiert werden. Erzeugt das ein monatliches Muster an der Börse? Das ist das Thema der Woche des Wochenupdates.



Während die Märkte korrigieren, stieg das marktunabhängigere TV-Depot in der letzten Woche weiter. Im TSI-Depot gibt es eine weitere Neuaufnahme. Die neuen Höchststände im S&P500 sind abverkauft worden. Entscheidend dazu beigetragen haben neu aufgefrischte politische Spannungen. Wenn von dieser Richtung kein größeres Ungemach kommt, fällt die technische Beurteilung der Lage allerdings positiv aus: Kurzfristige Rücksetzer in einem mittelfristigen Aufwärtstrend sind ein Kauf. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung beginnt mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Finanzmärkten. Die im Beitrag gezeigten Strategien wollen zeigen, was systematische Geldanlage ausmacht und wie sich entsprechende Strategien praktisch umsetzen lassen. Systeme mit höheren Renditeerwartungen werden in separaten Börsenbriefen betreut. Erfahren Sie hier mehr: http://tsi-usa.de/