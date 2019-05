Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax nach Talfahrt auf Erholungskurs

Thyssen haussieren nach Fusions Aus

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Der Schock sitzt tief: Die USA haben ihre Drohung wahrgemacht und die Strafzölle auf Importe

aus China mehr als verdoppelt. Damit eskaliert der Handelskrieg. Allerdings setzen die Märkte

auf die Hoffnung, dass die Gespräche fortgesetzt werden und es am Ende zu einer

Handelsvereinbarung kommt.

Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank sieht die USA in der besseren Verhandlungsposition:

schließlich importieren die USA knapp fünfmal mehr Waren aus China als sie dorthin exportieren.

Doch auch wenn die Zeichen auf Sturm stehen, letztlich haben beide Seiten ein Interesse an

einem Abkommen.

Die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft sind im März spürbar gestiegen. Die Einfuhren erhöhten

sich nur leicht. Die Handelsbilanz wies den höchsten Exportüberschuss seit einem Jahr auf.

Post mit Gewinnsprung

Die Deutsche Post ist mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Unter dem Strich stand ein

Überschuss von 746 Millionen Euro und damit 24 Prozent mehr als zuvor. Grund ist vor allem der

Verkauf von Unternehmensteilen in China. Operativ trifft die Post die Erwartungen. Damit bleibt

die Post beim Ziel, in diesem Jahr einen operativen Gewinn von 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro

einzufahren. Im kommenden Jahr soll er weiterhin auf mehr als 5 Milliarden Euro steigen.

ThyssenKrupp Aufspaltung vom Tisch!

Dank der Aussicht auf einen Börsengang der Aufzugssparte von Thyssenkrupp ist der Kurs der

Aktie weit nach oben geschnellt. Die schwer angeschlagenen Papiere sprangen um gut 20 Prozent

auf 13,50 Euro. Allerdings waren sie am Vortag noch auf den niedrigsten Stand seit fast 16

Jahren abgesackt nach monatelangen Verlusten. Die Stahlfusion zwischen Thyssenkrupp und dem

europäischen Geschäft des indischen Konkurrenten Tata kommt voraussichtlich nicht zustande. Der

Industriekonzern will sich stattdessen "grundlegend neu ausrichten", wozu auch ein Börsengang

der Aufzugsparte gehören könnte. Die im Zuge der Stahlfusion geplante Aufteilung des Konzerns

in zwei Unternehmen ist damit vom Tisch.

Linde mit mehr Gewinn

Der fusionierte Industriegase-Konzern Linde ist zwar mit ein Gewinnplus ins neue Jahr gestartet

- beim Umsatz trat das im Dax notierte Unternehmen hingegen auf der Stelle.

Nach jahrelangem Bemühen konnten Linde und der US-Konkurrent Praxair nach der Zustimmung aller

Kartellbehörden im Oktober ihre Fusion unter Dach und Fach bringen. Allerdings mussten beide

Konzerne sich aufgrund von Kartellauflagen von milliardenschweren Geschäftsteilen trennen.

IPO Uber

Der Fahrdienstvermittler Uber geht heute in den USA an die Börse. Die Aktien kommen zu 45 US

Dollar. Damit ist das Unternehmen mit 82 Milliarden Dollar bewertet und der Börsengang ist

einer der größten der vergangenen Jahre. Zum Vergleich: Der Technologiekonzern Siemens ist etwa

90 Milliarden Dollar wert - und ist hochprofitabel.

Anders Uber - Selbst der Chef warnt: Möglicherweise wird das Unternehmen nie profitabel.

Trotzdem ist die Nachfrage nach den Aktien groß, denn der weltweite Markt wird auf 5,7

Billionen Dollar geschätzt

Börse Stuttgart TV

Trump macht Ernst und hat die Strafzölle auf Importe aus China mehr als verdoppelt. Damit

brüskiert er China und nimmt die Aktienmärkte in Geiselhaft. Ein hochemotional aufgeladenes

Thema.

Dr. Thomas Gitzel ist der Chefökonom der VP Bank und hat die Lage beobachtet und analysiert. Er

sagt sinngemäß: die Art und Weise in der Trump vorgeht, ist erschreckend rücksichtslos, aber in

einigen Punkten hat er durchaus Recht.

Anleger setzen darauf, dass am Ende der Verhandlungen ein Ergebnis steht - denn beide Seiten

haben ein starkes Interesse an einer Einigung.

Der Weg allerdings, ist steinig.

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit

leichten Ausschlägen unter der Null-Linie. In Dieser Marktlage werden Puts überwiegend gekauft

- Calls dagegen verkauft.

Trends im Handel

Calls auf Bechtle

Gute Zahlen helfen heute der Bechtle Aktie auf die Sprünge. Derivate Anleger in Stuttgart sehen

noch weitere Chancen und steigen ein in Calls auf den IT Händler.

Gesucht sind auch weiter Calls auf BASF und Wirecard.

