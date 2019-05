FRANKFURT (Dow Jones)--Die Krupp-Stiftung als größter Einzelaktionär von Thyssenkrupp hat derzeit noch keine Bewertung für die geplanten Pläne zum Börsengang der Aufzugssparte. In einer Mitteilung der Stiftung, die rund 21 Prozent der Aktien an dem Traditionskonzern hält, heißt es: "Die Stiftung möchte, dass das Unternehmen in allen Geschäftsfeldern wettbewerbsfähig aufgestellt ist, mit zukunftssicheren Arbeitsplätzen und einer nachhaltigen Dividendenfähigkeit. Vor diesem Hintergrund werden wir die neuen Vorschläge bewerten."

Weiterhin stehe die Stiftung aber "an der Seite des Unternehmens und seiner Mitarbeiter".

