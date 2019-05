Im Vorfeld der Bilanz-Pressekonferenz der Agrana Beteiligungs AG (Agrana) wird über einen Wechsel an der Vorstandsspitze spekuliert. Das Marktgerücht wurde durch eine heutige Ad-hoc Aussendung des Unternehmens befeuert, in der Norbert (Harringer) mit 1. September 2019 in den Vorstand des Konzerns wechselt. "Die temporäre Erweiterung des Vorstandes auf fünf Mitglieder gewährleistet einen geordneten ...

