Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Metro AG nach Quartalszahlen von 15,50 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Handelskonzerns und der Nettogewinn seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe den Prognosen entsprochen. Negativ sei, dass Metro auch nach einem Verkauf der Real-Kette noch mindestens drei Jahre lang an dieser beteiligt sei./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 11:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 13:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-05-10/14:59

ISIN: DE000BFB0019