Es entsteht gerade eine Bewegung, angeführt von den Millennials namens FIRE, die für Financial Independence, Retire Early steht. In zahlreichen Blogs besprechen die Befürworter von FIRE Themen über den Ruhestand zwischen 30 und 40, auf dem Land zu leben, Freizeit und Freiheit zu erreichen. Tatsächlich beinhaltet die FIRE-Bewegung nicht immer einen vollständigen Ruhestand in jungen Jahren. Einige arbeiten, aber weniger oder in Berufen, von denen sie nur geträumt haben. Ihre Philosophie heißt Freiheit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...