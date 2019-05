Die Deutsche Bank hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Seine Sicht, dass vor allem Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) und in einem etwas geringeren Umfang auch solche aus Galliumnitrid (GaN) in kritischen Anwendungsbereichen zunehmend eine Alternative für gängige siliziumbasierte Halbleiter seien, sei bestätigt worden, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 03:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2019-05-10/15:09

ISIN: NL0000226223