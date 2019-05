Zudem meldete sich Trump mit einer Reihe von Tweets via Twitter, die vermuten lassen, dass ein Deal im Handelsstreit in weite Ferne rückt. So schrieb Trump unter anderem "Tariffs will bring in FAR MORE wealth to our Country than even a phenomenal deal of the traditional kind". Der DAX dürfte vor dem Hintergrund dieser Entwicklung weiter abgeben.

Generell gilt: Unter 12.300 Punkten ist mit weiter nachgebenden Kursen zu rechnen. Der DAX befindet sich übergeordnet im Monatschart weiterhin im Abwärtstrend und könnten diesen nun nach der langen Aufwärtskorrektur seit Dezember 2018 wieder aufnehmen.

Fazit: Unter 12.300 Punkte mit Kurs auf 12.000, 11.780 und 11.550 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.050 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.000, 11.780 und 11.550 Punkten, nach oben bei 12.200 und 12.450/12.500 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer und Trendkanal beachten!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert ...

