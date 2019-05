Frequentis listet ja ab 14. Mai in Wien und Frankfurt. Dass die ISIN ATFREQUENT09 als "AT" gewählt wurde und in Wien die Opening Bell geläutet wird, lässt hoffen, dass dieses innovative Unternehmen vielleicht rasch Wien upgradet und vielleicht sogar zu Indexehren kommen kann. Immofokus schreibt, dass CEO Peter Ulm die 6b47 verlassen könnte. 6b47 ist mit Bonds auch an der Wiener Börse vertreten. bezogen auf: http://bit.ly/2LNF0xR (Der Input von Markt gerüchte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.05.)

Den vollständigen Artikel lesen ...