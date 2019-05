Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Erfolgreich verlaufen ist der IPO der Frequentis AG an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Wiener Börse. Die Aktien der Frequentis AG sind seit heute unter dem Kürzel FQT (ISIN: ATFREQUENT09) im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im prime market der Wiener Börse handelbar.



Das österreichische High-Tech-Unternehmen überzeugte die Anleger im Rahmen des IPOs mit seinem auf nachhaltige Profitabilität ausgerichteten Geschäftsmodell. In einem volatilem Marktumfeld notierte der erste Börsenkurs in Frankfurt bei EUR 18,00 und in Wien bei EUR 18,10.



Beide Börsenplätze sind wichtige Finanzzentren und für Frequentis von besonderer Bedeutung: "Frankfurt, weil wir in Deutschland wichtige Key Account Kunden in allen von uns adressierten Marktsegmenten haben, und Wien, weil das unsere Heimatbörse ist", so Frequentis CEO Norbert Haslacher, der am Frankfurter Parkett gemeinsam mit Cord Gebhardt, dem Geschäftsführer der Frankfurter Wertpapierbörse, die Glocke läutete.



In Wien war es der langjährige CEO und Mehrheitseigentümer der Frequentis AG, Hannes Bardach, der gemeinsam mit Wiener Börse CEO Christoph Boschan den Start zum Handel der Frequentis-Aktie einläutete. "Meine Zielsetzung war es, die nachhaltige Entwicklung von Frequentis als börsennotiertem Familienunternehmen sicherzustellen. Eckpunkte dafür sind unser solides Geschäftsmodell und unsere umfassende Kundenbasis. Der direkte Zugang zum Kapitalmarkt sichert dem Unternehmen die finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität zum weiteren Ausbau der Adressierung des Milliardenmarktes, den es für Frequentis-Lösungen im sicherheitskritischen Bereich gibt", so Bardach weiter.



Besonders stolz ist man bei der Frequentis AG auf den internationalen Investoren-Mix und den hohen Retail-Anteil von ca. 20% des Platzierungsvolumens. Frequentis-Vorstandsvorsitzender Norbert Haslacher: "Wir freuen uns sehr über das hohe Vertrauen der vielen Privatanleger, in Deutschland und in Österreich, das uns hier entgegengebracht wurde. Der Mittelzufluss aus dem Börsengang erlaubt es uns, unser Lösungsportfolio für Kommunikations- und Informationssysteme weiter zu entwickeln und unsere Position auf einem sich dynamisch entwickelnden Markt nachhaltig und langfristig auszubauen".



Über die Frequentis AG Das österreichische Unternehmen Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche "Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Frequentis verfügt über ein weltweites Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern. Produkte und Lösungen von Frequentis sind an mehr als 25.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern zu finden. 1947 gegründet, ist Frequentis gemäß eigener Berechnung mit einem Marktanteil von 30% Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Weltweit führend sind die Systeme der Frequentis-Gruppe außerdem im Bereich AIM (Aeronautical Information Management/ Luftfahrtinformationsmanagement) bei Message Handling Systemen (Nachrichtensysteme für die Luftfahrt), sowie bei GSM-R Systemen im Bahnbereich. Weitere Informationen finden Sie auf www.frequentis.com



Rückfragehinweis Brigitte Gschiegl, Director Corporate Communications, Frequentis AG E-Mail: brigitte.gschiegl@frequentis.com, Telefon: +43 1 81150-1301



Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Brigitte Gschiegl Tel.: +431811501301 E-Mail: brigitte.gschiegl@frequentis.com Website: www.frequentis.com



ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt



