Die NordLB hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Medienkonzern habe sich im ersten Quartal in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der positiven Anzeichen bestünden aber weiterhin Branchen- und Konzernunsicherheiten./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 14:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 14:26 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000PSM7770