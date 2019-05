Die Aktie des im MDAX notierten Biotech-Unternehmens Evotec kann zum Wochenschluss noch einmal Gas geben. Knapp 1,8 Prozent geht es am Freitag nach oben auf 22,30 Euro. Damit nähert sich der Wert wieder dem Maihoch bei 22,85 Euro an. Ein Sprung darüber würde ein deutliches positives Signal liefern. Möglicherweise wollen sich einige Anleger noch vor Bekanntgabe der Quartalszahlen in der kommenden Woche positionieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...