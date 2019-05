=== M O N T A G, 13. Mai 2019 *** 07:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q, Essen 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg 07:15 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin 07:25 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 1Q, Köln *** 07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), München xxx 08:00 DE/10. Petersberger Klimadialog, PK und Reden von Bundesumweltministerin Schulze und der chilenischen Umweltministerin Schmidt, Berlin 08:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q, Delbrück 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q, Cuxhaven xxx 08:45 DE/Daimler AG, PG- "Nachhaltigkeitsstrategie bei Daimler", Stuttgart xxx 10:00 DE/Direktoren der Agora Energie- und Verkehrswende, Vorstellung von 15 Eckpunkten für das Klimaschutzgesetz, Berlin 11:00 DE/Institut der deutschen Wirtschaft, Deka-Bank und Börsen-Zeitung, Finanzmarkt Round-Table zum Thema: "Das Ende der Ära Draghi: Welchen Herausforderungen muss sich seine Nachfolge stellen?", Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator März *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 9 Monate, Puchheim - US/Treffen von US-Präsident Trump und Ungarns Ministerpräsident Orban im Weißen Haus, Washington - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong D I E N S T A G, 14. Mai 2019 *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telekonkonferenz), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q, Köln *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Kassel 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q, Schrobenhausen 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1Q, Amberg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:05 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:05 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1Q, Berlin 07:25 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 1Q, Kahl am Main 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Garbsen *** 08:30 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Ergebnis 1Q, Paris 08:35 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q, Nassau *** 09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen April, München 09:30 DE/DSGV, PK zum Deutschen Sparkassentag, Hamburg *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV, Berlin 10:00 DE/Eon SE, HV, Essen 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München 10:00 DE/10. Petersberger Klimadialog, Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten April *** 11:00 EU/Industrieproduktion März *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai 11:00 DE/Grenke AG, HV, Baden-Baden 11:00 DE/Festakt zu 70 Jahre Grundgesetz mit Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch PK zu Fallzahlen von politisch motivierter Kriminalität, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim BMWi-Kongress "Tage der digitalen Technologien", Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April 17:00 FR/EDF, Umsatz 1Q, Paris 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - CH/STMicroelectronics NV, Capital Markets Day - RU/Treffen des russischen Außenministers Lawrow mit seinem US-Amtskollegen Pompeo, Sotschi - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht M I T T W O C H, 15. Mai 2019 *** 04:00 CN/Industrieproduktion April *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 1Q, Nürnberg *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Hamburg *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (09:45 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1Q, Jona 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1Q, Venlo 07:15 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Langen *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q, Wien 07:30 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Berlin 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q, Saint-Quentin *** 07:35 DE/1&1 Drillisch AG, Ergebnis 1Q, Maintal *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q, Montabaur *** 08:00 DE/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München 08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q, Stuttgart xxx 09:00 DE/DGB, IMK, Friedrich-Ebert-Stiftung, Tag der "Progressiven Wirtschaftspolitik", u.a. mit Reden der SPD-Vorsitzenden Nahles (09:15) und Finanzstaatssekretär Kukies (11.30), Berlin 09:00 DE/True Sale International GmbH, Konferenz zum Thema: "Wohin gehen die Kreditmärkte?", Frankfurt 09:00 DE/Bundesbank und EZB, Gemeinsame Frühjahrskonferenz zu "Systemic Risk and the Economy'; u.a. 17.00 Panel mit Bundesbank-Vizepräsidentin Buch (bis 16.5), Frankfurt *** 09:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Gütersloh *** 09:30 DE/DSGV, Deutscher Sparkassentag (bis 16.5.), u.a. Rede von Bundeskanzlerin Merkel (14:30), Hamburg 09:30 DE/DGB, IMK, Friedrich-Ebert-Stiftung, Tag der "Progressiven Wirtschaftspolitik", Berlin 10:00 DE/SAP SE, HV, Mannheim 10:00 DE/Deutsche Post AG, HV, Bonn *** 10:00 DE/K+S AG, HV, Kassel 10:00 DE/Elmos Semiconductor AG, HV, Dortmund 10:00 DE/Cropenergies AG, BI-PK, Mannheim 10:00 DE/Rational AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Takkt AG, HV, Ludwigsburg 10:00 DE/Hypoport AG, HV, Berlin 10:00 DE/Aixtron SE, HV, Aachen 10:00 DE/secunet Security Networks AG, HV, Essen *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 1Q 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV, Düsseldorf *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Stada Arzneimittel AG, Internationale Pressekonferenz, Berlin 11:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), HV, Hamburg 11:00 DE/Compugroup Medical SE, HV, Koblenz *** 11:00 EU/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, vollständiges Ergebnis 3Q, Dortmund 12:00 DE/RIB Software SE, HV, Filderstadt 12:45 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der 75. Bankwirtschaftlichen Tagung der Volks- und Raiffeisenbanken, Berlin xxx 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Sparkassentag, Hamburg *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung *** 16:00 US/Lagerbestände März *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 DE/DIHK, DIHK-Lounge: Ein Jahr GroKo - wie geht's weiter? mit Unions-Fraktionschef Brinkhaus und SPD-Vorsitzender Nahles, Berlin 17:40 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Augsburg 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, 1. Schockenhoff-Lecture in Ravensburg, Ravensburg 18:00 DE/Wirtschaftsvereinigung Stahl, Berliner Stahldialog, u.a. Rede von NRW-Ministerpräsident Laschet und Bundesumweltministerin Schulze *** 18:30 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Mai D O N N E R S T A G, 16. Mai 2019 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q, Birkenfeld 07:00 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1Q, Helsinki 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 9 Monate, Einbeck

