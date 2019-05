Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einer neuen Konzernstrategie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Mit dieser sei das Industriekonglomerat wieder zu dem zurückgekehrt, was viele Marktteilnehmer vor einem Jahr gehofft hätten, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Das gelte besonders für den beabsichtigen Börsengang der Aufzugssparte. Der damit verbundene potenzielle Wertzuwachs für das Unternehmen dürfte den Druck auf den Aktienkurs mildern - zumal rund elf Prozent aller frei handelbaren Aktien derzeit leer verkauft seien./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 13:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 13:29 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-05-10/15:49

ISIN: DE0007500001