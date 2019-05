Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Die Analysten nahmen einige Änderungen an ihren Schätzungen vor und hoben unter anderem den Nettogewinn für 2021 an, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervorgeht./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 02:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 02:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0005405286