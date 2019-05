Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 8,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Strategie der Bank, neue Kunden zu gewinnen und wachsende Volumina zu generieren, sei im ersten Quartal ergfolgreich gewesen, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Das Kursziel senkten sie, da die Übernahmeprämie wieder herausgerechnet wurde, nachdem eine Fusion mit der Deutschen Bank abgesagt wurde./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 02:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 02:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0103 2019-05-10/15:55

ISIN: DE000CBK1001