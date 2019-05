Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen als "Top Pick" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Zwar hätten sie ihren Schätzungen für 2020 und 2021 nun überarbeitet, doch habe dies keine Auswirkungen auf Kursziel und Anlageurteil gehabt, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 02:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 02:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2019-05-10/15:58

ISIN: IT0005239360