artnet AG: artnet Auctions setzt starkes Wachstum fort DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung artnet AG: artnet Auctions setzt starkes Wachstum fort 10.05.2019 / 16:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. artnet Auctions setzt starkes Wachstum fort Zweistelliges Umsatzwachstum bei Online-Auktionen im ersten Quartal 2019 Anhaltend hohe Nachfrage nach Werbeflächen auf artnet News Web-Traffic von artnet steigt um 24% auf durchschnittlich 3,5 Millionen Besucher im Monat Berlin/New York, 10. Mai 2019-Die Berliner artnet AG hat ihren Gesamtumsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 aufgrund starken Wachstums in den Segmenten artnet Auctions und artnet News gegenüber dem Vorjahr um 3% auf 5,3 Mio. US-Dollar (USD) gesteigert. Das Konzernergebnis verbesserte sich auf -43 TUSD nach -370 TUSD im ersten Quartal 2018. artnet Auctions setzte den positiven Trend des vierten Quartals 2018 fort und steigerte den Provisionsumsatz im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr um 12% auf 1,1 Mio. USD. Auctions war erneut profitabel, nachdem das Segment im Geschäftsjahr 2018 erstmalig einen positiven Beitrag zum Betriebsergebnis geleistet hatte. Der durchschnittliche Lospreis verkaufter Werke kletterte im ersten Quartal um 38% auf 16 TUSD. "Wir setzen unseren Schwerpunkt auf Kunstwerke in sehr hoher Qualität, die unsere Kunden online schneller und preiswerter handeln können als bei traditionellen Auktionen. Der Markt nutzt diese Vorteile zunehmend", sagte artnet-Vorstand Jacob Pabst. Den höchsten Preis erzielte eine Skulptur des britisch-indischen Künstlers Anish Kapoor, Ohne Titel, 2013, die für 300.000 USD den Besitzer wechselte. Der strategische Fokus auf hochwertige Kunst hatte im Schlussquartal 2018 zum höchsten Umsatz seit dem Start der Online-Auktionsplattform im Jahr 2008 geführt. Die Werbeerlöse stiegen aufgrund starker Nachfrage nach Anzeigenflächen auf artnet News ebenfalls um 12% auf 1,0 Mio. USD. Im Segment News stiegen die Werbeeinnahmen um 31%. Die Nachrichtenplattform trug damit fast drei Viertel zu den gesamten Werbeerlösen bei. Die Popularität von artnet News, im Kunstmarkt fest als führende Online-Quelle für exklusive Nachrichten und Kommentare etabliert, stärkt die gesamte Marke von artnet. Die Zahl der Seitenbesucher (Traffic) auf allen artnet-Webseiten stieg im ersten Quartal um 24 % auf durchschnittlich 3,5 Millionen im Monat. Im Galerie-Netzwerk fiel der Umsatz um 7 % auf 1,2 Mio. USD. Die Zahl der Mitglieder im Galerie-Netzwerk gab nach, weil viele kleinere und mittelgroße Galerien mit anhaltend hohen Betriebskosten kämpfen und der Konkurrenzdruck in diesem Sektor besonders hoch ist. "Wir stärken das Vertriebsteam, passen die Mitgliedschaftspakete an und haben Initiativen gestartet, um den Galerien mehr Seitenbesucher zuzuführen. Wir sind zuversichtlich, dass sich die geschäftliche Erholung des vergangenen Jahres auch 2019 fortsetzen wird", sagte Vorstand Pabst. artnet hatte die Galerieseiten 2018 neu gestaltet, damit Galeriemitglieder ihren Bestand an Kunstwerken einfacher verwalten und einem globalen Publikum im Internet präsentieren können. Im Kernsegment Price Database blieb der Umsatz im ersten Quartal unverändert bei 1,9 Mio. USD. Die Preisdatenbank umfasst mehr als 12,5 Millionen Auktionsergebnisse und ist ein elementares Rechercheinstrument für Kunstmarktteilnehmer. artnet profitierte von der anhaltend hohen Nachfrage nach detaillierten und hochwertigen Marktdaten. Das artnet-Management hält an den Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 fest. artnet rechnet mit einem Umsatzwachstum auf 23,0 Mio. USD bis 24,0 Mio. USD. Im Geschäftsjahr 2018 hatte artnet einen Rekordumsatz von 21,6 Mio. USD erzielt. Die vollständige Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2019 ist abrufbar unter: www.artnet.de/investor-relations/quartalsberichte Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte: press@artnet.com Über artnet artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 12,5 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.800 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk ermöglicht es Mitgliedsgalerien, ihre Kunstwerke einem Millionenpublikum im Internet zu präsentieren. Die Auktionsplattform artnet Auctions bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts. Die artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard. ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 10.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de ISIN: DE000A1K0375 WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 809997 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 809997 10.05.2019 ISIN DE000A1K0375 AXC0220 2019-05-10/16:05