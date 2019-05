Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 5,30 auf 5,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für spanische Banken seien im bisherigen Jahresverlauf stärker gefallen als deren Aktien, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies verspreche nicht gerade Kurspotenzial. Bei BBVA bleibe er vorsichtig, für das Institut sei es eine Herausforderung den Konsens bei den Erträgen zu erfüllen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 02:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0110 2019-05-10/16:05

ISIN: ES0113211835