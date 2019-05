Wien (www.fondscheck.de) - Nach etwas mehr als einem Jahr bei der österreichischen Privatbank Gutmann hat die Fondsselektorin Christin Bahr Anfang Mai eine neue Position bei einer internationalen Direktbank angetreten, so die Experten von "e-fundresearch.com".Christin Bahr, bisher als Fondsselektorin bei der österreichischen Privatbank Gutmann in Wien tätig, sei seit Anfang Mai bei der Österreich-Niederlassung der niederländischen Direktbank ING in Wien beschäftigt. Dies habe "e-fundresearch.com" über das professionelle Social-Media-Netzwerk LinkedIn in Erfahrung bringen können. ...

