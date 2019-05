=== M O N T A G, 20. Mai 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Mai mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 01:50 JP/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 07:00 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin *** 07:05 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für private und öffentliche Banken, Wiesbaden D I E N S T A G, 21. Mai 2019 03:00 JP/Sony Corp, Strategie-Meeting, Tokio *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 2Q, Düsseldorf 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q, Grünwald 10:00 DE/Institute for Law and Finance (ILF), Konferenz zur Bankenunion mit Reden von EZB-Bankenaufseher Hakkarainen (10:15), SRB-Chefin König (10:45) und Bundesbank-Vorstand Wuermeling (14:00), Frankfurt 10:00 DE/TLG Immobilien AG, HV, Berlin 10:00 DE/Norma Group SE, HV, Frankfurt 10:00 DE/1&1 Drillisch AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV, München 10:00 AT/S&T AG, HV, Hagenberg 11:00 DE/Varta AG, HV, Ellwangen *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 105, Paris M I T T W O C H, 22. Mai 2019 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1Q, Berlin 07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 1Q, Köln 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:15 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteile zu Widerspruch gegen Eigenbedarfskündigung, Karlsruhe *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV, Wiesbaden 10:00 DE/Daimler AG, HV, Berlin *** 10:00 DE/Uniper SE, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Patrizia Immobilien AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Zalando SE, HV, Berlin 10:00 DE/Koenig & Bauer AG, HV, Würzburg 10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Morphosys AG, HV, Planegg 10:00 DE/MAN SE, HV, München 10:00 DE/Symrise AG, HV, Holzminden 10:00 DE/PNE AG, HV, Cuxhaven 10:00 IT/Istat, Veröffentlichung Wirtschaftsausblick 10:00 DE/Vossloh AG, HV, Düsseldorf *** 10:30 GB/Verbraucherpreise April 10:30 DE/Aareal Bank AG, HV, Wiesbaden 10:30 DE/Otto Group, BI-PK, Hamburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Adva Optical Networking SE, HV, Meiningen 11:00 DE/Medigene AG, HV, München 11:00 DE/CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer, Rede beim Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), HV, Offenburg 14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV, Frankfurt *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30. April/1. Mai - GB/Deutsche Börse AG, Investor Day, London D O N N E R S T A G, 23. Mai 2019 *** 08:00 DE/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen April *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV, München 10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV, Wetzlar 10:00 DE/Lanxess AG, HV, Köln 10:00 DE/Westwing Group AG, HV, München 10:00 DE/Audi AG, HV, Neckarsulm 10:30 DE/Singulus Technologies AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/United Internet AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/Salzgitter AG, HV, Braunschweig *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 10. April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Neubauverkäufe April 17:30 DE/Center for Financial Studies (CFS), Vortrag von Eichengreen (University of CA); "Surprises from the First 20 Years of the Euro", Frankfurt - EU/Wahl zum Europäischen Parlament (bis 26.5.) - US/Luftfahrtbehörde FAA, internationales Treffen zu den Problemen bei den Boeing 737 MAX-Maschinen, Washington F R E I T A G, 24. Mai 2019 07:30 DE/Vapiano SE, ausführliches Jahresergebnis, Köln 09:00 DE/OHB SE, HV, Bremen 10:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV, Würzburg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (20.00) - EU/Wahl zum Europäischen Parlament (bis 26.5.) - EU/Ratingüberprüfungen für Estland (DBRS), Island (Fitch), Lettland (DBRS), Portugal (Fitch), Spanien (Moody's) S A M S T A G, 25. Mai 2019 - JP/Treffen von Kaiser Naruhito mit US-Präsident Trump (bis 28.5.), Tokio - EU/Wahl zum Europäischen Parlament (bis 26.5.) S O N N T A G, 26. Mai 2019 *** 08:00 DE/Bürgerschaftswahl in Bremen, Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) *** - EU/Wahl zum Europäischen Parlament (seit 23.5.), u.a. in Deutschland ===

