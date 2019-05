Auch an den US-Märkten dominierten gestern die roten Vorzeichen. Beim Dow Jones wurden die Verluste jedoch im Laufe des Tages etwas kleiner. Schließlich ging er mit einem Abschlag von einem halben Prozent aus dem Handel.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Uber, Softbank, Lyft, Boeing, Netflix, Alibaba, Booking Holdings und GoPro. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.