=== S O N N T A G, 12. Mai 2019 (vorläufige Fassung) - LT/Präsidentschaftswahl in Litauen M O N T A G, 13. Mai 2019 (vorläufige Fassung) *** 07:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q, Essen 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg 07:15 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin 07:25 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 1Q, Köln *** 07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), München 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q, Cuxhaven 08:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q, Delbrück 08:00 DE/10. Petersberger Klimadialog, PK und Reden von Bundesumweltministerin Schulze und der chilenischen Umweltministerin Schmidt, Berlin 08:45 DE/Daimler AG, PG zu Nachhaltigkeitsstrategie, Stuttgart 10:00 DE/Direktoren der Agora Energie- und Verkehrswende, Vorstellung von 15 Eckpunkten für das Klimaschutzgesetz, Berlin 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:00 DE/Institut der deutschen Wirtschaft, Deka-Bank und Börsen-Zeitung, Finanzmarkt Round-Table zum Thema: "Das Ende der Ära Draghi: Welchen Herausforderungen muss sich seine Nachfolge stellen?", Frankfurt *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator März *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong - US/Treffen von US-Präsident Trump und Ungarns Ministerpräsident Orban im Weißen Haus, Washington - DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 9 Monate, Puchheim ===

