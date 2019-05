Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Schwarzach am Main (pta031/10.05.2019/16:00) - Das Aufsichtsratsmitglied Herbert Schick legt sein Mandat zum 13. Mai 2019 nieder. Im Sinne einer nachhaltigen Zusammenarbeit im Aufsichtsrat der RENÉ LEZARD Mode AG hat die Gesellschaft beim Amtsgericht Würzburg beantragt, bis zur außerordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2019 den Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Ulrich-Peter Kinzl sowie Herrn Robert Kilian neu in den Aufsichtsrat zu berufen.



