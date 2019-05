Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Steinhoff wieder. Seitdem der Konzern in dieser Woche den Geschäftsbericht für 2017 vorgelegt hat, befindet sich die Steinhoff-Aktie im freien Fall. Mittlerweile ist sie unter zehn Cent angekommen. Bei den Verkäufen steht ThyssenKrupp auf dem zweiten Platz. Die geplante Konzernaufspaltung wurde abgesagt und damit fällt wohl auch der Deal mit Tata Steel flach.