Am Nachmittag des 9. Mai übergab der Generaldirektor der Hafenbehörde von Guangzhou, Chen Hongxian, die IAPH-Flagge an Luc Arnouts von der Antwerpener Hafenbehörde, dem nächsten Gastgeber der Konferenz. Unterdessen war die IAPH 2019 World Ports Conference (Welthafenkonferenz 2019 der IAPH) sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Santiago Garcia Mila, Präsident der IAPH, und Luc Arnouts, Vizepräsident der Antwerpener Hafenbehörde, waren voll des Lobes über die Konferenz und sprachen dem Veranstalter ihren aufrichtigen Dank aus.

Mr. Chen Hongxian(1st from Right), Director General of Guangzhou Port Authority handing over the IAPH flag to Luc Arnouts from Port of Antwerp (1st from Left). In the middle is Santiago G Mila, President of the International Association of Ports and Harbours, IAPH