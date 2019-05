Die Aktien von Apple sind am Freitag an den US-Börsen wegen des Zollstreits mit China mächtig unter Druck geraten. Zuletzt sackten die Aktien um 3,1 Prozent ab und waren so das abgeschlagene Schlusslicht im schwachen Dow Jones Industrial . Am Markt wurde dies mit der Sorge begründet, Apple könnte von der US-Zollerhöhung für Importe aus China und den Vergeltungsmaßnahmen der Gegenseite besonders stark betroffen sein.

Börsianer verwiesen darauf, dass die Lieferketten von Apple nach wie vor stark von Fernost geprägt sind und China mittlerweile als Absatzmarkt für 20 Prozent der Umsätze von Apple stehe. Ungeachtet der laufenden Gespräche mit China hatten die USA die geltenden Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht zum Freitag um mehr als das Doppelte erhöht. China will darauf mit "notwendigen Gegenmaßnahmen" reagieren.

Durch den Kursrutsch nähern sich die Apple-Aktien bedenklich ihrer 200-Tage-Linie, die bei Investoren als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Derzeit verläuft diese bei 192,52 US-Dollar, also gut zwei Dollar unter dem aktuellen Kurs von 194,62 Dollar. Auf diesem Niveau hatte die Aktie letztmals Anfang April gestanden./tih/mis

ISIN US0378331005

AXC0248 2019-05-10/17:31