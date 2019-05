Mainz (ots) - Woche 20/19



Mi., 15.5.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.45 Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf dem Vormarsch Bitte Ergänzung beachten: Untertitel



1.30 Grand Prix in Israel - Kein bisschen Frieden (VPS 1.29/HD) Film von Daniel Böhm Deutschland 2019



2.10 Aktenzeichen XY... ungelöst (VPS 1.30)



3.40 auslandsjournal (VPS 3.00)



4.10 ZDFzoom (VPS 3.30) Die dunkle Seite der Zeitarbeit



4.40 Frontal 21 (VPS 4.00)



5.25- citydreams 5.30



* Die endgültige Ausstrahlung der Wahlwerbespots steht unter dem Vorbehalt, dass die rechtlichen Voraussetzungen durch die Parteien bzw. sonstigen politischen Vereinigungen erfüllt werden.



(Die Wiederholungen "plan b: Backen, sägen, schneidern" und "hallo deutschland" entfallen.)



Woche 22/19



Do., 30.5.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.50 heute Xpress



0.55 Line of Duty (VPS 0.54/HD/Dd 5.1/UT) Eine verhängnisvolle Affäre



Gates Lennie James Arnott Martin Compston Fleming Vicky McClure Hastings Adrian Dunbar Cottan Craig Parkinson Jools Kate Ashfield Hilton Paul Higgins Morton Neil Morrissey Jackie Laverty Gina McKee



Regie: David Caffrey (Erstsendung 2.4.2015) Großbritannien 2012



zu. Do., 30.5.



1.55 Line of Duty (HD/Dd 5.1/UT) Der Überfall



Gates Lennie James Arnott Martin Compston Fleming Vicky McClure Hastings Adrian Dunbar Cottan Craig Parkinson Jools Kate Ashfield Hilton Paul Higgins Morton Neil Morrissey Jackie Laverty Gina McKee



Regie: David Caffrey (Erstsendung 9.4.2015) Großbritannien 2012



2.55 Line of Duty (HD/Dd 5.1/UT) In der Falle



Gates Lennie James Arnott Martin Compston Fleming Vicky McClure Hastings Adrian Dunbar Cottan Craig Parkinson Jools Kate Ashfield Hilton Paul Higgins Morton Neil Morrissey Jackie Laverty Gina McKee



Regie: David Caffrey (Erstsendung 16.4.2015) Großbritannien 2012



3.55 Die Spezialisten (VPS 2.25)



4.40 Die Rosenheim-Cops



5.25 Deutschland von oben



-5.30



(Die Wiederholungen "Inspector Barnaby", "Notruf Hafenkante" und "SOKO Stuttgart" entfallen.)



Fr. 31.5.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



2.25 Line of Duty (VPS 2.24/HD/Dd 5.1/UT) Terror



Gates Lennie James Arnott Martin Compston Fleming Vicky McClure Hastings Adrian Dunbar Cottan Craig Parkinson Jools Kate Ashfield Hilton Paul Higgins Morton Neil Morrissey



Regie: David Caffrey (Erstsendung 23.4.2015) Großbritannien 2012 zu Fr., 31.5.



3.25 Line of Duty (HD/Dd 5.1/UT) Die Bewährung



Gates Lennie James Arnott Martin Compston Fleming Vicky McClure Hastings Adrian Dunbar Cottan Craig Parkinson Jools Kate Ashfield Hilton Paul Higgins Morton Neil Morrissey



Regie: David Caffrey (Erstsendung 30.4.2015) Großbritannien 2012



4.25 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.10)



5.10 hallo deutschland (VPS 5.00) -5.35



(Die Wiederholungen "Letzte Spur Berlin", "Der Alte" und "Neu im Kino" entfallen.)



