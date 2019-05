Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Xi'an Jiaotong-Liverpool University wird in diesem Jahr einen komplett neuen Summer-School-Kurs mit der Bezeichnung "Doing Business in a Changing China" (https://www.xjtlu.edu.cn/en/find-a-programme/short-summer-cou rses-and-languages/doing-business-in-a-changing-china-summer-school) (Geschäfte betreiben in einem sich verändernden China) starten - ergänzend zu den schon bestehenden Summer-School-Kursen der Universität in chinesischer Sprache.



Die XJTLU, Chinas größte chinesisch-ausländische Universität, bietet bereits eine Reihe von Kursen über den Sommer an. Diese sind auf zwei bis sechs Wochen angelegt und geben jedermann die Möglichkeit, chinesische Sprachkenntnisse zu erwerben oder zu verbessern und sich gleichzeitig an einer Reihe kultureller Aktivitäten zu erfreuen.



Der neue auf Wirtschaft ausgerichtete Kurs, der vom 01. bis 14. Juli läuft, soll Universitätsstudenten und Fachleuten wertvolle Einblicke in die Wirtschaft sowie Industrie-Erfahrungen aus erster Hand in China vermitteln.



Alle Summer-School-Kurse der XJTLU finden auf dem Campus der Universität in der Stadt Suzhou statt - eine 24-minütige Zugfahrt von Schanghai entfernt.



Shaun Ansari, bildender Künstler und Absolvent der XJTLU-Summer School, sagte, dass die Stadt der perfekte Ort zum Lernen sei, da es hier viele versteckte Schätze und Hotspots zu entdecken gebe.



"Vom Huayi Brothers Movie World Theme Park, dem chinesischen Äquivalent zu Warner Brothers, bis hin zu den versteckten Kunstgalerien in den Gassen an der historischen Pingjiang Road gibt es so viel zu sehen und zu tun", sagte er.



Shaun, der am Ende in Suzhou geblieben war, um an der XJTLU ein "Master of Science"-Studium im Fach "Medien und Kommunikation" zu absolvieren, sagte, dass die Summer School ein unvergessliches Erlebnis gewesen sei, bei dem er lebenslange Freundschaften geschlossen habe.



Während des sechswöchigen Kurses hatte Shaun jede Woche 15 Stunden Chinesisch-Unterricht, der seiner Meinung nach herausfordernd und lohnend zugleich war.



"Ich wurde aus meiner Komfortzone gedrängt und mein Lehrer glaubte an mich - selbst dann, wenn ich es nicht tat", sagte er.



"Die kleinen Größen der Unterrichtsräume bedeuteten, dass ich regelmäßiges individuelles Feedback über meine Fortschritte erhielt, um meine Sprachfähigkeiten verbessern zu können."



"Ich hatte nie erwartet, mit meinem Chinesisch so schnell Fortschritte zu machen."



Shaun sagte, dass es die kulturellen Aktivitäten waren, die ihm an der Summer School am besten gefallen hätten. Diese reichten von Kalligraphie bis hin zu chinesischen Kampfkünsten. Sogar "Laser Tag" wurde gespielt - auf einer komplett dem Sport gewidmeten Insel.



Shaun ist dieses Jahr an die XJTLU zurückgekehrt, um sein Chinesisch-Studium in Vollzeit fortzusetzen. Er hofft, den Level 5 im "HSK" zu erreichen - dem standardisierten Test für Kenntnisse der chinesischen Sprache.



Bewerbungen für die Kurse "Doing Business in a Changing China" und "Chinese Language Summer School" können ab sofort eingereicht werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite für die Summer-School- und Kurzkurse (https://www.xjtlu.edu.cn/en/find-a-programme/?lev=othercourses).



