FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag erholt. Treibend wirkte die Hoffnung, dass es doch noch eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China geben wird. US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten einen "wunderbaren Brief" vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping erhalten, was die Hoffnung der Anleger auf einen Abschluss der Verhandlungen nährte. Am Freitag traten neue US-Zölle auf chinesische Importe in Kraft. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 12.060 Punkte.

Thyssenkrupp vollzieht Strategie-Kehrtwende

Gestützt wurde der Index auch von einer haussierenden Thyssenkrupp-Aktie, die 28,2 Prozent zulegte. Der Industriekonzern vollzieht eine Strategie-Kehrtwende und gibt die geplante Aufspaltung auf. Er will stattdessen das Aufzuggeschäft an die Börse bringen und für die übrigen Geschäfte eine Holdingstruktur aufsetzen. Das Aufzuggeschäft gilt als Kronjuwelsparte von Thyssen. Mit Blick auf die Bewertungen von Wettbewerbern könnte das Aufzugsgeschäft 14 Milliarden Euro wert sein, so Jefferies.

Für Linde ging es nach Zahlen um 4,1 Prozent nach oben. Die DZ Bank sprach von einer positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung im neuen Konzern und verwies zudem auf den Ausblick: Linde erwarte zwar negative Währungseffekte. Dennoch soll das Ergebnis je Aktie 2019 gegenüber dem Vorjahr um 9 bis 13 Prozent (bislang: 8 bis 12 Prozent) zulegen. Als Gründe hierfür werden eine aus Sicht der Linde plc durch Aktienrückkäufe verbesserte Kapitalstruktur und Synergieeffekte genannt.

Nach Zahlen gaben Deutsche Post 0,2 Prozent nach. Diese bewegten sich laut DZ Bank im Rahmen der Erwartungen. Daimler verloren 3,2 Prozent - im Handel war von Druck von derivativer Seite die Rede. Gea sprangen um 9,6 Prozent nach oben dank besserer Zahlen. Vor allem das bereinige EBITDA lag leicht über den Prognosen, genauso wie der Auftragseingang und der Umsatz. Nach vielen Gewinnwarnungen seien Anleger das nicht mehr gewöhnt von Gea, hieß es. Gute Zahlen trieben auch Bechtle um 9,6 Prozent nach oben.

Übernahmefantasie stützt Prosieben

Die Prosieben-Aktien schlossen dank Aufkauffantasien 5 Prozent höher. Während in den vergangenen Monaten die Namen Springer und Mediaset gefallen waren, warf der "Platow Brief" ganz allgemein Private Equity in den Ring der potenziellen Interessenten. Nach einem enttäuschenden zweiten Halbjahr 2018 ist Masterflex solide in das Jahr 2019 gestartet. Die Marge hat sich stabilisiert und das operative EBIT ist auf einem guten Weg, das Jahresziel überzuerfüllen. Die Aktie gewann 3,3 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 142,1 (Vortag: 109,4 ) Millionen Aktien im Wert von rund 5,10 (Vortag: 4,79) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.059,83 +0,72% +14,21% DAX-Future 12.084,50 +0,99% +14,11% XDAX 12.081,59 +0,00% +14,18% MDAX 25.488,53 +1,05% +18,07% TecDAX 2.816,03 +0,87% +14,93% SDAX 11.320,49 +0,75% +19,05% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,19 -5 ===

