NEW YORK (Dow Jones)--Der Handelsstreit zwischen den USA und China lässt Anleger an der Wall Street auch am Freitag nicht los. Mit den neuerlichen Abgaben droht den US-Börsen die schwärzeste Woche des Jahres. Seit Freitag gelten die zusätzliche Zölle auf US-Importe chinesischer Güter, aber die Hoffnung auf eine schnelle Einigung bei den laufenden Verhandlungen schwindet zusehends. Denn US-Präsident Donald Trump hat die Öffentlichkeit auf eine langwierige Auseinandersetzung eingestimmt. Er betonte, dass er keine Eile bei den Verhandlungen habe. Das seien Äußerungen, die man am Markt nicht hören wolle, heißt es.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit verliert der Dow-Jones-Index 0,8 Prozent auf 25.629 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite geben um 0,9 bzw. 1,2 Prozent nach. "Das sieht nach einem Totalausfall aus", sagt Chefmarktstratege Mike O'Rourke von JonesTrading Institutional. Eine Lösung in naher Zukunft sei wohl nicht zu erwarten, ergänzt der Marktteilnehmer. Für etwas Ernüchterung sorgen die gesunkenen Realeinkommen im April, die nicht für eine steigende Konsumquote sprechen.

Uber-Börsengang im Fokus

Daneben gibt der Fahrdienst Uber Technologies das größte Börsendebüt, seit 2014 der chinesische Internetkonzern Alibaba den Gang aufs Parkett wagte. Der Kurs fällt auf 42 US-Dollar und damit 6,7 Prozent unter Ausgabepreis - und dieser lag schon ziemlich nahe am unteren Ende der zuvor genannten Spanne. Auf dem aktuellen Kursniveau wird Uber mit 77 Milliarden Dollar bewertet. Ursprünglich hatte das Unternehmen 90 bis 100 Milliarden Dollar angestrebt, seine Ansprüche nach dem misslungenen IPO des Wettbewerbers Lyft aber zurückgeschraubt. Uber hat noch nie Geld verdient.

Geschäftszahlen hat Viacom vorgelegt. Der Medienkonzern, der unter anderem die Fernsehsender Comedy Central und Nickelodeon betreibt, hat im zweiten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet, doch verfehlte der Umsatz die Analystenschätzungen. Die B-Aktie von Viacom gewinnt an der Nasdaq 0,9 Prozent.

Mit der News Corp hat ein weiterer Mediengigant über die Geschäftsentwicklung berichtet. Das Unternehmen, zu dem unter anderem die New York Post, das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, hatte in seinem dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktie steigt um 4,0 Prozent.

Sanktionen gegen Iran und Venezuela stützen Ölpreise

Die Ölpreise liegen leicht im Plus. Das geringere Angebot, unter anderem als Folge der Sanktionen gegen Iran und Venezuela, dränge den Handelsstreit aktuell in den Hintergrund, sagt Mihir Kapadia, CEO von Sun Global Investments. Zwar gebe es Befürchtungen, dass der Konflikt die Nachfrage mindern könnte, gleichzeitig herrsche aber die Überzeugung, dass der Ausfall iranischer und venezolanischer Öllieferungen die Preise stützen werde. Der Preis für das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI steigt um 0,4 Prozent auf 61,95 Dollar. Brentöl legt um 0,7 Prozent auf 70,86 Dollar zu.

Am Devisenmarkt neigt der US-Dollar mit niedrigen Inflationsdaten zur Schwäche. Die Verbraucherpreise aus dem April sind weniger stark gestiegen als erwartet - auch in der Kernrate. US-Präsident Trump nahm die Daten zum Anlass, Zinssenkungen ins Gespräch zu bringen. Der ICE-Dollarindex fällt auf den tiefsten Stand seit dem 18. April. Der Euro steigt leicht auf 1,1234 Dollar nach rund 1,12 am Vorabend.

Zinssenkungsfantasien und Dollarschwäche stützen den Goldpreis, der um 0,2 Prozent auf 1.287 Dollar pro Feinunze zulegt. Auch die Ungewissheit über den Fortgang des Handelsstreits hilft dem Edelmetall. Staatsanleihen gewinnen vor diesem Hintergrund und infolge der niedrigen Inflationsdaten an Attraktivität, steigende Notierungen lassen die Zehnjahresrendite um 0,4 Basispunkt auf 2,44 Prozent sinken.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.629,20 -0,77 -199,16 9,87 S&P-500 2.846,15 -0,86 -24,57 13,53 Nasdaq-Comp. 7.819,74 -1,15 -90,84 17,85 Nasdaq-100 7.487,61 -1,25 -95,13 18,29 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,24 -1,6 2,25 103,5 5 Jahre 2,23 -0,8 2,24 31,1 7 Jahre 2,33 -0,9 2,34 8,0 10 Jahre 2,44 -0,4 2,44 -0,8 30 Jahre 2,86 -1,0 2,87 -21,2 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.19 Uhr Do, 17.03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1236 +0,16% 1,1226 1,1231 -2,0% EUR/JPY 123,20 +0,09% 123,18 123,03 -2,0% EUR/CHF 1,1366 -0,17% 1,1387 1,1384 +1,0% EUR/GBP 0,8624 +0,03% 0,8633 0,8626 -4,2% USD/JPY 109,65 -0,07% 109,73 109,55 +0,0% GBP/USD 1,3028 +0,12% 1,3003 1,3020 +2,1% Bitcoin BTC/USD 6.345,76 +3,88% 6.266,01 5.991,26 +70,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,96 61,70 +0,4% 0,26 +32,0% Brent/ICE 70,84 70,39 +0,6% 0,45 +28,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,61 1.284,14 +0,3% +3,47 +0,4% Silber (Spot) 14,79 14,77 +0,1% +0,02 -4,6% Platin (Spot) 865,88 850,00 +1,9% +15,88 +8,7% Kupfer-Future 2,77 2,78 -0,5% -0,01 +5,1% ===

May 10, 2019 12:31 ET (16:31 GMT)

