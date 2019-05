DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr) möglicherweise auf Torhüter Roman Bürki verzichten. Der 28-jährige Schweizer hatte nach Informationen der "Bild"-Zeitung am Freitag wegen einer Oberschenkelverletzung das Abschlusstraining auslassen müssen. Die "Ruhr Nachrichten" berichteten, dass erst am Spieltag eine Entscheidung über Bürkis Einsatz fällt. Der Verein machte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur keine Angaben zum Kader. Als Ersatz für Bürki stünde dessen Landsmann Marwin Hitz (31) bereit./bei/DP/mis

