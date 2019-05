Plötzlich ist richtig Fantasie drin: Mit einem Aufschlag von 28 Prozent gehen die Aktien des Dax-Konzerns am Freitag aus dem Handel. Schon am Morgen hatten Gerüchte den Kurs nach oben angetrieben. Am Mittag kam dann die Bestätigung per Ad-hoc-Mitteilung: Die Fusion mit Tata und die Aufspaltung des Konzerns in zwei Teile ist abgesagt. Stattdessen soll die Aufzugssparte an die Börse gebracht werden.

