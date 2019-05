Die neuen Smartpen-Designs, einschließlich Blue Dolphin und Black Dolphin Professional Edition, sind als speziell gebündelte Pakete mit Mehrwert erhältlich



San Francisco (ots/PRNewswire) - Livescribe, der Weltmarktführer im Bereich Digital Writing und Smartpen-Technologie, stellt heute seine Aegir Smartpens der nächsten Generation vor, die jetzt in zwei neuen Designs erhältlich sind - Blue Dolphin. Für Mengenpreise oder um sich über Reseller-Möglichkeiten zu informieren, wenden Sie sich bitte an direkt an uns.



Die neuen Aegir Smartpens und Accessoires finden Sie in unserem Online-Shop (für Kunden in den USA) oder bei Amazon (global), weitere Verkaufsstellen werden in Kürze folgen.



Informationen zu Livescribe



Mit seiner Reihe von preisgekrönten Produkten lässt Livescribe Notizen, Worte und Ideen lebendig werden. Livescribe-Smartpens machen Papier und Stift ganz einfach zu einem Teil der digitalen Welt und verändern auf grundlegende Art und Weise, wie wir Menschen das, was wir aufschreiben, zeichnen und hören, für uns selber speichern, zugänglich machen und mit anderen teilen. Die Livescribe Smartpen-Familie umfasst den Smartpen Aegir, den Smartpen Echo. Livescribe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Anoto Group AB.



Informationen zur Anoto Group AB



Anoto ist ein börsennotiertes schwedisches Technologieunternehmen, das sich weltweit einen Namen als Innovator bei der Erzeugung von informationsreichen Mustern und der optischen Identifizierung derartiger Muster gemacht hat. Anoto, das seine proprietäre Technologie bereits zur Entwicklung von Smartpens und verwandter Software eingesetzt hat, ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Schreib- und Zeichenlösungen, und solche Smartpens bereichern das tägliche Leben für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.



Anoto sich in der jüngeren Vergangenheit zu einem cloudbasierten Anbieter von Softwarelösungen auf Grundlage seiner patentierten Dot Pattern-Technologie entwickelt, die eine Methodik liefert, um digitale Big Data aus verschiedenen analogen Eingabequellen zu erfassen. Die Anoto Cloud beinhaltet vier Anoto-Lösungen: CAIT - die weltweit einzige KI-basierte Lösung für Offline-Lernen; ACE - Anotos erweiterte Lösungen für Unternehmensformulare; aDNA - Anotos sichere interaktive Marketinglösung; und Dr. Watson - Anotos biometrische Authentifizierungs- und Sicherheitslösung. Anoto wird auf der Small Cap-Liste an der Nasdaq Stockholm unter dem Symbol ANOT gehandelt. Machen Sie mit und besuchen Sie unsere Communities auf Twitter, Facebook, LinkedIn (https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=3013030361&u=https%3A%2F%2Fc212.net %2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D870595402%26u%3 Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Flivescribe-inc- %252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) und YouTube (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=2462153-1&h=3056235554&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fli nk%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D1360181750%26u%3Dhttps%2 53A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCxJ-ykhK8cqlZAVE7VCDqtg %26a%3DYouTube&a=YouTube).



Pressekontakt: Melissa Kolodziej, VP Marketing, Anoto melissa.kolodziej@anoto.com Tel. 603-305-3664 Besuchen Sie uns auf www.livescribe.com oder www.anoto.com Anoto Group AB (publ), Reg. No. 556532-3929, Flaggan 1165, SE-116 74 Stockholm