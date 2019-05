Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Realeinkommen sinken im April

Die Realeinkommen in den USA sind im April gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im März ein Anstieg um 0,1 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im April saison- und inflationsbereinigt 374,69 US-Dollar nach 376,16 Dollar im Vormonat.

US-Preisauftrieb bleibt im April verhalten

Dadurch erhöhte sich die Jahresteuerung auf 2,0 (Vormonat: 1,9) Prozent. Die Federal Reserve peilt eine Inflationsrate von rund 2 Prozent an. In der Kernrate, die die besonders volatilen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor lässt, stiegen die Preise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten eine Rate von 0,2 Prozent erwartet. Die Jahresteuerung betrug 2,1 (Vormonat: 2,0) Prozent.

Fed/Williams: Inflationsschwäche wohl vorübergehend

Der Präsident der New York Fed, John Williams, ist mit der Inflationsentwicklung in den USA zufrieden. Williams sagte, die Kerninflation sei gegenwärtig etwas zu niedrig, aber darin spiegele sich wohl die normale statistische Volatilität. Andererseits gebe es derzeit auch keinerlei Anzeichen von erhöhtem Inflationsdruck. Williams sagte, er werde genau darauf achten, ob es zu einer dauerhaften Abweichung vom Inflationsziel der Fed von 2 Prozent komme.

Minister fordern von Scholz mehr Geld für ihre Haushalte - Magazin

Trotz Finanzierungslöchern nach der jüngsten Steuerschätzung verlangen zahlreiche Ressortchefs bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) laut einem Magazinbericht mehr Geld für ihre Etats. Die Nachforderungen summierten sich auf rund 5 Milliarden Euro für 2020, schrieb das Nachrichtenmagazin Spiegel.

Hessens Finanzminister hofft nach Anhörung auf schnelle Grundsteuer-Lösung

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat nach einem aus seiner Sicht "guten Gespräch" im Bundesfinanzministerium über die Grundsteuerreform auf eine schnelle Einigung zu dem Thema gepocht. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) forderte nach der Anhörung, bei der es um die verfassungsrechtliche Bewertung einer Länder-Öffnungskausel ging, eine "vernünftige Einigung" zum jetzigen Zeitpunkt.

Pompeo am Dienstag zu Besuch bei Putin in Sotschi

US-Außenminister Mike Pompeo wird am Dienstag vom russischen Staatschef Wladimir Putin empfangen. Das Treffen wird im russischen Badeort Sotschi stattfinden, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Vorher will Pompeo einen Zwischenstopp in Moskau einlegen.

Regierung: Gespräche zur Grundrente laufen noch

Die Bundesregierung hat nach Berichten über eine von der SPD geplante teilweise Finanzierung der Grundrente aus den Sozialkassen betont, dass in Gesprächen dazu noch kein Ergebnis feststehe. "Die Grundrente ist ein wichtiges Thema im Koalitionsvertrag, und sie bleibt auch ein wichtiges Thema", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Wie diese Grundrente auszugestalten und zu finanzieren sei, sei aber noch "Gegenstand der laufenden Gespräche".

Guaidó-Vertrauter Zambrano in Militärgefängnis inhaftiert

Zwei Tage nach seiner Festnahme ist der Vizepräsident des von der venezolanischen Opposition dominierten Parlaments in Untersuchungshaft genommen worden. Edgar Zambrano sei in ein Militärgefängnis in der Hauptstadt Caracas gebracht worden, teilte das Oberste Gericht mit. Zambrano ist ein Vertrauter des selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó. Ihm werden Verrat und Verschwörung vorgeworfen, weil er den gescheiterten Umsturzversuch vor gut einer Woche unterstützt hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2019 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.