Im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben die beiden Seiten ihre jüngste Gesprächsrunde in Washington beendet. Ein Ergebnis wurde am Freitag nach zweitägigen Verhandlungen nicht bekannt. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte dem Sender CNBC lediglich: "Es waren konstruktive Diskussionen zwischen beiden Seiten, das ist alles, was wir sagen werden." US-Medienberichten zufolge gingen Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer anschließend ins Weiße Haus - vermutlich, um US-Präsident Donald Trump über die jüngste Gesprächsrunde zu informieren.

Der Handelskonflikt war zuvor eskaliert. Ungeachtet der laufenden Verhandlungen in Washington erhöhten die USA die geltenden Sonderzölle auf Einfuhren aus China in der Nacht zum Freitag um mehr als das Doppelte. China kündigte "notwendige Gegenmaßnahmen" an. Trump wirft der chinesischen Seite vor, bei den seit Monaten laufenden Verhandlungen für ein Handelsabkommen bereits gemachte Zusagen wieder zurücknehmen zu wollen./cy/DP/mis

AXC0278 2019-05-10/20:54