München (pta034/10.05.2019/20:30) - Der Vorstand der Blue Cap AG hat von der PartnerFonds "Kapital für den Mittelstand" Anlage GmbH & Co. KG, die ca. 45,6 Prozent des Grundkapitals der Blue Cap AG hält, ein Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung der für den 7. Juni 2019 einberufenen Hauptversammlung erhalten. Dieses Verlangen hat folgende Satzungsänderungen zum Gegenstand: die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder (Änderung von § 7 Abs. 1 der Satzung), die Einführung eines Stimmentscheids des Aufsichtsratsvorsitzenden (Änderung von § 9 Abs. 5 der Satzung) und die Aufhebung des Mehrheitserfordernisses von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Stimmen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (Aufhebung von § 16 Abs. 4 der Satzung).



Darüber hinaus sieht das Verlangen die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern vor. Folgende Personen werden als neue Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagen: - Herr Michel Galeazzi, Zürich, Unternehmer, der Frau Dr. Ida Bagel nachfolgen soll, die ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied der Blue Cap AG zum Ablauf der für den 7. Juni 2019 einberufenen Hauptversammlung niedergelegt hat. - Herr Prof. Dr. Thorsten Grenz, Strande, Unternehmer, der für den Fall bestellt werden soll, dass die Hauptversammlung die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder beschließt.



Der Vorstand der Blue Cap AG wird dem Ergänzungsverlangen stattgeben. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen, die vorgeschlagenen Satzungsänderungen zu beschließen, und der für Wahlvorschläge allein zuständige Aufsichtsrat empfiehlt, die genannten Kandidaten als neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.



Herr Dr. Hannspeter Schubert hat beschlossen, sich aus dem Vorstand zurückzuziehen. Er hat sein Amt zum 31. Dezember 2019 niedergelegt und wird die Geschäfte der Blue Cap AG bis dahin als Vorstandsmitglied weiterführen.



