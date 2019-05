Die Murray Energy Corporation ("Murray Energy") gab heute bekannt, dass sie ihren Quartalsbericht für das am 31. März 2019 endende Quartal am 15. Mai 2019 nach Geschäftsschluss auf der sicheren Investoren-Webseite von Murray Energy veröffentlichen wird. Der Quartalsbericht wird bereitgestellt gemäß dem Superpriority Credit and Guaranty Agreement für unsere Superpriority Secured Term Loan Facilities mit Fälligkeit 2022 (zusammen "Superpriority Secured Term Loans") vom 29. Juni 2018; dem Credit and Guaranty Agreement für unsere Secured Term Loan Facilities mit Fälligkeit 2020 (zusammen "Senior Secured Term Loans") vom 16. April 2015 in der jeweils gültigen Fassung; das Indenture, das die 12% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2024 ("1.5 Lien Senior Secured Notes"), vom 29. Juni 2018 regelt; das Indenture, das die 11.25% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2021 ("Second Lien Senior Secured Notes"), vom 16. April 2015 regelt, in der jeweils gültigen Fassung, und das Revolving Credit Agreement, das die Revolving Credit Facility und die FILO Facility (zusammen "Revolving Credit Facility"), vom 5. Dezember 2013, in der jeweils gültigen und angepassten Fassung vom 29. Juni 2018 regelt.

Murray Energy beabsichtigt, alle ihre Jahresberichte, Quartalsberichte und aktuellen Berichte, die gemäß den Bedingungen unserer Superpriority Senior Secured Term Loans, Senior Secured Term Loans, 1.5 Lien Senior Secured Notes, Second Lien Senior Secured Notes, Revolving Credit Facility zu liefern sind, auf der sicheren Investoren-Webseite von Murray Energy zu veröffentlichen.

Als Kreditgeber gemäß unseren Superpriority Senior Secured Term Loans, Senior Secured Term Loans, 1.5 Lien Senior Secured Notes, Second Lien Senior Secured Notes, Revolving Credit Facility oder als qualifizierter potenzieller Investor, als qualifizierter Makler und Händler oder Wertpapieranalytiker, der Zugang zur sicheren Investoren-Webseite erhalten oder anderweitig Kopien dieses Berichts erhalten möchte, jedoch noch nicht bei Murray Energy zur Anmeldung berechtigt ist, besuchen Sie bitte auf www.murrayenergycorp.com die "Investors"-Seite unserer öffentlichen Webseite, um sich über die Anmeldeberechtigung zu informieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

